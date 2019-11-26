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У Львові вирішуватимуть, як Україні адаптуватись до змін клімату

Ольга Денисяка

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28−29 листопада мери українських міст, члени уряду, науковці, громадські діячі й кращі практики Європи зберуться у Львові на Національному форумі «Кліматичні амбіції міст», аби спільно вирішувати, як містам жити в нових кліматичних умовах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Людство добряче розхитало клімат: він став «нервовим» і непередбачуваним. Тепер ми маємо пристосовуватись до нових реалій, до яких наші міста абсолютно не готові, адже проектувалися під інші показники. Зменшити вплив на клімат і адаптуватися до тих змін, які вже стали невідворотними –завдання, яке доведеться вирішувати усім українським містам», – розповідають організатори.

Також вони додають, що в світі є чимало прикладів успішного сталого розвитку міст, коли мешканцям живеться комфортно, економіка розвивається, а довкілля не страждає. Це реально і в Україні. Чотири міста вже заявили про те, що до 2050 року перейдуть на 100% відновлювальної енергії і мають перші результати, якими й поділяться на заході.

Про свій досвід також розкажуть представники міст Європи та Америки. До того ж, Львів відвідають представники міжнародних організацій та фінансових установ, готові надати технічну та фінансову підтримку українським містам, які переходять на ВДЕ (відновлювальні джерела енергії).

Програма заходу за посиланням.

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