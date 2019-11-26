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Обличчям «держави у смартфоні» стала українка з польського модельного агентства

Наталя Дуляба

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Обличчям демоверсії електронного водійського посвідчення обрали українку Олександру Ободянську, яка працює у польському модельному агентстві. Про це йдеться на сторінці Міністерства цифрової трансформації у Facebook, передає Львівський портал

 

«Обрали майбутнє обличчя електронної держави, ним стане Саша Ободянська (Sasha Obodianska). Переможця серед лідерів обирали усією командою та партнерами. Майже одноголосно обрали Олександру. Вітаємо її та чекаємо на презентацію додатку», – йдеться у повідомленні.

Як пояснюють у міністерстві, критеріями під час відбору були: реальність фотографії та відповідність людині, яка її виклала; фото мало подобатись іншим користувачам соцмережі, вони мали відзначати його «лайками»; людині на фото мало бути більше 18 років.

Згідно з інформацією, яку вказала Олександра Ободянська на своїй сторінці у Facebook, родом дівчина із Вінниці, а зараз вона працює у польському модельному агентстві.

Водночас у міністерстві цифрової трансформації додають, що Олександра Ободянська є громадянкою України. Торік вона отримала ґрант за міжнародною стипендіальною програмою International Scholarship Programme of WSB University та вирушила на навчання до Польщі.

Відтак уже незабаром обличчя Ободянської з’явиться на електронному посвідченні водія.

Зазначимо, конкурс на обличчя «держави у смартфоні» віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив 21 листопада. Всі охочі могли надсилати свої фото просто у Facebook. Загалом у соцмережі свої світлини оприлюднили понад 3000 людей, які хотіли стати обличчям демоверсії електронного водійського посвідчення.

Нагадаємо, у жовтні уряд ухвалив постанову про впровадження електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також спростив процес присвоєння та видачі номерних знаків.

Тому водії більше не носитимуть із собою права, а власники автомобілів – техпаспорти. Свідоцтво про підготовку, перепідготовку чи підвищення кваліфікації водіїв у паперовому вигляді випускникам автошкіл не видаватимуть, а будуть вносити онлайн до Єдиного державного реєстру МВС.

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