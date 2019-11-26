На трасі Львів – Краковець 22-річний хлопець на «Шевроле» насмерть збив чоловіка

Сьогодні, вранці, 26 листопада, на трасі Львів – Краковець у Яворівському районі виникла ДТП, внаслідок якої загинув 66-річний пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що орієнтовно о 07:40 год. 22-річний водій автомобіля «Шевроле Авео», мешканець району, збив пішохода, 66-річного жителя Яворівщини. Чоловік від отриманих травм помер у лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Водія «Шевроле» затримали, невдовзі суд йому міру запобіжного заходу. Наразі встановлюються всі обставини ДТП.