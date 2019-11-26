Митники попередили про тимчасову перерву роботи у Грушеві

У середу вранці, 27 листопада, митний пост у пункті пропуску «Грушів» не працюватиме у зв’язку з ремонтом серверного обладнання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської митниці ДФС.

Завтра, 27 листопада, із 09:00 до 12:00 год. у пункті пропуску «Грушів» призупинять митне оформлення товарів та транспортних засобів. Причина – ремонт серверного обладнання.

«Водночас повідомляємо, що інші пункти пропуску у зоні діяльності Львівської митниці ДФС працюватимуть у штатному режимі. Просимо вибачення за тимчасові незручності, а також врахувати цю інформацію при плануванні поїздок через кордон», – йдеться у повідомленні.