28 листопада оголосять імена нових Амбасадорів Львова

У четвер, 28 листопада, у міжнародному аеропорту «Львів» відбудеться 5-та ювілейна Гала Почесних Амбасадорів. Під час заходу сімох новообраних Амбасадорів відзначать за вагомий внесок у розвиток Львова як гідного місця проведення заходів ділової гостинності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

«Сфера діяльності Почесних Амбасадорів надзвичайно різноманітна. Здебільшого вони працюють в науковій, освітній, культурній, медичній, бізнесовій галузях. Чимало із викладають в університетах і активно займаються наукою. Їхні дослідження визнають у цілому світі, нагороджують науковими ступенями, про них пишуть відомі українські та міжнародні видання. Активна діяльність Почесних Амбасадорів долає всі кордони. Як вузькопрофільні спеціалісти Амбасадори реалізували себе у міжнародних компаніях, університетах. Вони – учасники конференцій, часто виступають спікерами, дають свої лекції у різних куточках світу», – зазначають у Львівському конференц-бюро.

Почесні Амбасадори Львова є учасниками міжнародних, національних організацій, федерацій, асоціацій. Часто вони очолюють керівні позиції, чим представляють міста та країну на високому рівні. Завдяки їхній тісній співпраці з міжнародними колегами вдається організувати чимало проектів, привезти світових експертів, залучити міжнародні конференцій, форуми, конгреси до Львова.

Лише в 2019 році спільно з Почесними Амбасадорами Львівське конференц-бюро подало 17 заявок на проведення конференцій. Здобуто право на проведення таких 5 заходів:

IEEE EUROCON — 2021

Wilhelm Bernard Workshop — 2021

Conference on Medical Chemistry — 2020

European Forum of Medical Associations — 2020

15-ий Міжнародний Конгрес EVPT-2021

Імена новообраних Амбасадорів озвучать на урочистій церемонії у четвер, 28 листопада. Додаткову інформацію можна буде знайти на офіційному сайті Програми Почесних Амбасадорів.

Додамо, що Програма Почесних Амбасадорів у Львові діє вже протягом чотирьох років. За цей час вдалося реалізувати 29 проєктів, зокрема проведення міжнародних конференцій; залучення до Львова світових експертів для наукових, бізнесових подій; представлення Львова на профільних міжнародних виставках; ознайомлення закордонних гостей з конференц-можливостями міста.