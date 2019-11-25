У львівському нічному клубі виявили 16 нелегальних працівників

У нічному розважальному закладі міста Львова виявлено 16 неоформлених працівників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ Держпраці у Львівській області.

Під час інспекції держінспектори виявили 16 працівників, які виконували трудові функції у цьому розважальному закладі без належного оформлення трудових відносин. Зокрема, нелегально працювали 11 танцівниць, адміністратор, офіціант, діджей, касир та охоронник.

За результатами проведеного заходу контролю інспекторами праці винесено приписи на усунення виявлених порушень. Також у Головному управлінні Держпраці у Львівській області вживаються заходи щодо притягнення 2-х суб’єктів господарювання, які допустили порушення, до фінансової відповідальності.

До слова, за фактичний допуск до роботи без належного оформлення трудових відносин для роботодавців передбачена фінансова відповідальність у розмірі 125 190 грн за кожного працівника.