Свято наближається: львівських підприємців запрошують до участі у конкурсі на краще різдвяне оформлення вітрин

З 20 листопада у Львові розпочався конкурс на різдвяно-новорічне оформлення вітрин. Підприємців та мешканців запрошують долучитися до створення святкової атмосфери, декоруючи свої вітрини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Цього року рекомендованою стилістикою оформлення конкурсних вітрин є стиль арт-деко, що заохочує учасників конкурсу до використання етнічних геометричних візерунків та декоративних елементів. При оцінюванні поданих на участь у конкурсі об’єктів враховуватимуть інноваційність композиційного рішення, використання ілюмінацій та механічних конструкцій, також оцінюватимуть зовнішній технічний та естетичний стан об’єкта.

«Ми маємо концепцію — «Зустрінь твоє Різдво у Львові», адже Львів — це твердиня українських традицій, зокрема — різдвяних. Приїжджає багато гостей, туристів, і наше місто має бути красивим, освітленим, святковим, а також повинне дивувати новою святковою ілюмінацією.

З 20 листопада до 20 грудня учасники можуть надсилати фото прикрашених вітрин у хорошій якості. Опісля збереться конкурсна комісія, яка визначить призові місця. Спеціальний подарунок для переможця вже готується, а що це буде — поки сюрприз. Пріоритетність будуть мати вітрини, оформлені в стилі арт-деко», — розповіла в. о. начальника управління культури, директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.

У конкурсі можуть брати участь об’єкти, розміщені в центральній частині Львова. Для цього необхідно подати звернення встановленого зразка до Центру надання адміністративних послуг Львівської міської ради або через форму електронного звернення на офіційному веб-порталі Львівської міської ради на ім’я голови Галицької районної адміністрації з фотографіями об’єкта, який бере участь у конкурсі. Фотографії мають бути зроблені у добрій якості з різних ракурсів та з високою роздільною здатністю, і подаються на диску або USB флеш-носії.

Переможців конкурсу буде троє. Їх обиратиме конкурсна комісія. Триватиме конкурс до 20 грудня.

За детальнішою інформацією можна звертатися в управління культури Львівської міської ради за тел. 297−55−72.