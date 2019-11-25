Міністр оборони вважає, що у школах мають навчати інфобезпеці

Міністр оборони Андрій Загороднюк під час участі у щорічному Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі зазначив, що у школі необхідне вивчення принципів інформаційної та кібернетичної безпеки. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Виступаючи у панельній дискусії з тематики гібридного впливу та кіберзагроз Андрій Загороднюк наголосив на тому, що на сьогодні Україна є країною, яка не лише протистоїть збройній агресії, а фактично стала й «полем битви» і постійно відбиває атаки – як в інформаційному, так і в кібернетичному просторі.

«Ми постійно вчимося, багато чого знаємо і розуміємо. Ми вже навчилися відбивати такі атаки, але простір постійно розвивається, спонукаючи нас діяти набагато активніше. Сьогодні багато країн інвестують в розвиток кібернетичного напряму, але, на жаль, ми ніколи не будемо діяти швидше ніж ті, хто цілеспрямовано розробляє нові форми ведення інформаційних і кібернетичних війн. Тому єдиним можливим фактором спротиву є загальні зусилля країн, а також людей, які в них проживають, протистояти таким викликам», – зазначив Андрій Загороднюк.

На думку міністра, це має викладатися у школах, аби змалечку навчати населення, як відрізняти правду від неправди, як перевіряти інформацію і дотримуватися «цифрової гігієни». У якості прикладу Андрій Загороднюк навів досвід Бельгії, де наразі школярі проходять такі уроки і навчаються орієнтуватися в інформаційних потоках. Міністр оборони України підкреслив, що подібні приклади мають стати загальним підходом та однією зі складових загальної культури людей.