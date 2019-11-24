Військовослужбовці Академії сухопутних військ взяли участь в акції «Запали свічку»

Вчора, 23 листопада, офіцери й курсанти академії взяли участь у загальнонаціональній акції «Запали свічку» та вшанували пам’ять мільйонів безвинних жертв страшних голодоморів в Україні. Про це Львівському порталу повідомии у пресслужбі Національної академії сухопутних військ.

Вихованці та офіцери навчального закладу вишукувались на стройовому плацу вишу та пом’янули жертв голодоморів молитвою, яку промовив військовий капелан Національної академії отець Андрій Хомишин. А рівно о 16.00 годині майбутні офіцери запалили свічки та встановили їх у формі символічного хреста.

Водночас, начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук, разом зсотнями небайдужих львів’ян взяв участь у заходах з вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні на одній з центральних площ княжого міста.

Після екуменічної панахиди за жертвами голодоморів 1921–1922, 1932–1933, 1946–1947 років в Україні всі присутні також запалили символічні свічки.

« Ми повинні пам’ятати події далеких 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947, пам’ятати ціну, яку заплатив український народ за відсутність власної державності. Українські воїни, серед яких й військовослужбовці військових частин Львівського гарнізону, боронять рідну землю, стоять на захисті держави, аби жахіття тих далеких років не повторились ніколи знову», – зазначив начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Фото: Академія сухопутних військ