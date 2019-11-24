ОСТАННІ НОВИНИ

Військовослужбовці Академії сухопутних військ взяли участь в акції «Запали свічку»

Ольга Денисяка

|

Вчора, 23 листопада, офіцери й курсанти академії взяли участь у загальнонаціональній акції «Запали свічку» та вшанували пам’ять мільйонів безвинних жертв страшних голодоморів в Україні. Про це Львівському порталу повідомии у пресслужбі Національної академії сухопутних військ.

 

Вихованці та офіцери навчального закладу вишукувались на стройовому плацу вишу та пом’янули жертв голодоморів молитвою, яку промовив військовий капелан Національної академії отець Андрій Хомишин. А рівно о 16.00 годині майбутні офіцери запалили свічки та встановили їх у формі символічного хреста.

Водночас, начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук, разом зсотнями небайдужих львів’ян  взяв участь у заходах з вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні на одній з центральних площ княжого міста.

Після екуменічної панахиди за жертвами голодоморів 1921–1922, 1932–1933, 1946–1947 років в Україні всі присутні також запалили символічні свічки.

« Ми повинні пам’ятати події далеких 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947, пам’ятати ціну, яку заплатив український народ за відсутність власної державності. Українські воїни, серед яких й військовослужбовці військових частин Львівського гарнізону, боронять рідну землю, стоять на захисті держави, аби жахіття тих далеких років не повторились ніколи знову», – зазначив начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

 

   

 

Фото: Академія сухопутних військ

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?
Львівський портал
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?

Сьогодні, 21 листопада, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили підозру у зловживанні владою міс...

Місія зробити свій район кращим. Які ідеї львів’ян можуть реалізувати за кошти міста у 2020 році
Вероніка РОЙ
Місія зробити свій район кращим. Які ідеї львів’ян можуть реалізувати за кошти міста у 2020 році

Щороку мешканці Львова мають можливість самостійно обирати, куди витратити частину грошей міського бюджету. Мова йде про...

Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям
Соломія ГОЛОВІНА
Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям

Які у вас виникають асоціації з країною Ірак? Небезпека, терористи ІДІЛ, страх, горе, війна, смерть. Однак Катерину Катр...

Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова
Омелян ШЕВЧУК
Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова

Зараз комфортні сучасні супермаркети «АТБ» цілодобово працюють у 264 населених пунктах 23 областей України. Вже відкрито...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...