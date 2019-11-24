Українку визнали кращою молодою легкоатлеткою світу

Українка Ярослава Магучіх визнана кращою молодою легкоатлеткою світу за версією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій IAAF за підсумками 2019 року. Про це повідомляється на сторінці World Athletics в Twitter, передає Львівський портал.

Ім’я переможниці було названо під час урочистої церемонії нагородження World Athletics Awards в Монако вчора, 23 листопада.

18-річна спортсменка, яка виступає в стрибках у висоту, в цьому році виграла молодіжний чемпіонат Європи, а також дебютувала на чемпіонаті світу в Досі, де завоювала срібло з молодіжним світовим рекордом.

Ukraine's Yaroslava Mahuchikh wins the Female Rising Star Award💫🇺🇦#AthleticsAwards pic.twitter.com/d9CjLddUSl — World Athletics (@WorldAthletics) November 23, 2019

Серед інших претенденток на нагороду в номінації «Висхідна зірка» також були Британі Андерсон (Ямайка), Лемлем Хайлу (Ефіопія), Гленда Морейон (Еквадор) і Ша’Каррі Річардсон (США). При цьому, Магучіх – єдина в цій компанії, хто є призером чемпіонату світу.