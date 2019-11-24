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Українку визнали кращою молодою легкоатлеткою світу

Ольга Денисяка

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Українка Ярослава Магучіх визнана кращою молодою легкоатлеткою світу за версією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій IAAF за підсумками 2019 року. Про це повідомляється на сторінці World Athletics в Twitter, передає Львівський портал.

 

Ім’я переможниці було названо під час урочистої церемонії нагородження World Athletics Awards в Монако вчора, 23 листопада.

18-річна спортсменка, яка виступає в стрибках у висоту, в цьому році виграла молодіжний чемпіонат Європи, а також дебютувала на чемпіонаті світу в Досі, де завоювала срібло з молодіжним світовим рекордом.

Серед інших претенденток на нагороду в номінації «Висхідна зірка» також були Британі Андерсон (Ямайка), Лемлем Хайлу (Ефіопія), Гленда Морейон (Еквадор) і Ша’Каррі Річардсон (США). При цьому, Магучіх – єдина в цій компанії, хто є призером чемпіонату світу.

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