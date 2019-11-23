З’явилося відео, як у Львові згорів тролейбус

Вчора, 22 листопада, близько 19:20 на вулиці Науковій загорівся тролейбус №22. Унаслідок пожежі ніхто із пасажирів тролейбуса не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

На момент приїзду пожежників людей в середині тролейбусу не було. Попередня причина: коротке замикання тягових двигунів.

«Водію при допомозі вогнегасника не вдалося самостійно повністю ліквідувати полум’я, відтак вогонь заполонив увесь кузов машини. Станом на 20:00 рух на маршруті відновлено. На місці працюють слідчі національної поліції, пожежники та працівники із відповідних служб ЛКП «Львівелектротранс», – повідомив речник «Львівелектротрансу» Іван Бондар.