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У Стрию чоловік здійснив 14 крадіжок і наостанок вкрав букет троянд

Ольга Денисяка

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У Стрию поліцейські взяли під варту зловмисника, причетного до вчинення чотирнадцяти злочинів – крадіжок та грабежів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

У Стрийський відділ поліції з заявою про крадіжку звернувся 33-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що вночі з його магазину викрали гроші та оберемок троянд. Як встановили поліцейські, зловмисник потрапив у приміщення, підібравши ключі до вхідних дверей.

Працівники Стрийського відділу поліції встановили, що до скоєння злочину причетний 26-річний місцевий мешканець. Також  встановили, що чоловік причетний до скоєння інших кримінальних правопорушень.

«Протягом останніх місяців до нас надійшло кілька заяв про крадіжки з квартир, крамниць та закладів харчування у місті Стрий. Завдяки фаховій та злагодженій роботі оперативників, слідчих та працівників інших служб зловмисника викрито та затримано. Встановлено, що чоловік причетний до скоєння чотирнадцяти злочинів – крадіжок та пограбувань. Наприклад, у двох випадках він зірвав з шиї жінки золотий ланцюжок», – розповів начальник Стрийського відділу поліції полковник поліції Іван Малиш.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.185 (крадіжка), ч.3 ст.15 (замах на злочин) та ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – до шести років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудові розслідування тривають.

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