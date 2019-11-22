У понеділок львів'яни зможуть безкоштовно пройти тест на ВІЛ/СНІД

Біля будівлі Львівської обласної державної адміністрації у понеділок, 25 листопада, відбудеться акція «Дізнайся свій статус: пройди тест на ВІЛ». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі департаменту охорони здоров’я ЛОДА.

Акція, в якій кожен охочий зможе пройти експрес-тестування на ВІЛ/СНІД, триватиме з 12:00 до 14:00 год.

Захід проведуть у рамках загальнообласної інформаційно-просвітницької профілактичної кампанії щодо активного виявлення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД з метою збереження їхнього здоров’я та здоров’я інших людей у Львівській області.

Організатори наголошують, що тестування безкоштовне і анонімне.