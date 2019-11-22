У «Дзизі» відкриють виставку робіт дітей, чиї батьки творили Революцію Гідності

Сьогодні, 22 листопада, о 19.00 год. в галереї «Дзиґа» відкриють виставку «Поза словами». Експозиція об’єднує твори дітей 6−12 років, батьки яких творили Революцію Гідності і зараз боронять свободу України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповідають організатори, виставка «Поза словами» має на меті донести до загалу наш досвід опрацювання психологічного стану й опрацювання дітьми травматичних переживань, пов’язаних із наслідками війни.

«У них ми намагались показати, що умови захищеного і підтримуючого терапевтичного простору — Простору РаДіти — створюють необхідні «ритуалізовані» умови для вивільнення образного відображення того, як діти дають собі раду зі складними переживаннями власних цінностей і перспектив», — зазначають організатори.

До складу експозиції увійдуть роботи дітей з виставкових колекцій «Тіла. Інтимний простір дитини», де діти відображали себе у вигляді обмальованих контурами розпростертих тіл у натуральну величину; «Очі. Під поглядом єства», а тут діти відображали себе у виразі власних очей, а також виставки «Маски». Деякі з цих робіт вже демонстрували у Музеї визвольної боротьби в Києві, у Нью Йорку в приміщенні ООН, а ще на інтернаціональному конгресі з групового психоаналізу у Берліні.

Програма виставки охоплює кураторські екскурсії — 27 листопада, 4 та 11 грудня о 19:00, а також серію майстер-класів:

11 — «Тіла. Інтимний простір»,

12 — «Очі. Під поглядом єства»,

12 — «Маски. Звернення до себе».

Довідка

Простір РаДіти — це просвітницький проект, який закликає дітей бути відкритими до світу. Його створили в 2015 році психотерапевти, митці, художники, філософи, музиканти, та іншими непересічні талановиті люди, в бойківському селі Недільня, що на Прикарпатті.

Основні принципи на яких базується простір, є: безпека, повага, довіра, що супроводжується здоров’ям, корисністю та радістю. Філософією є «екостосунок» із собою, одне з одним та природою. За п’ять років свого існування простір відвідало понад пів тисячі дітей, було організовано 31 заїзд.