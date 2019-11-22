Синоптики попереджають львів’ян про ожеледицю

Завтра, 23 листопада, у Львові вночі та вранці на окремих ділянках доріг прогнозують ожеледицю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’ян застерігають зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху. Про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за телефоном 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.

Львівський портал повідомляв, що в найближчі дні у Львові прогнозують похолодання та мокрий сніг.