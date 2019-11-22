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На Львівщині продавчиня допомогла прикордонникам затримати нелегала

Ольга Денисяка

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Завдяки місцевій продавчині прикордонники з відділення «Белз» затримали нелегала з Литви, який хотів незаконно пробратись через кордон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

 

Продавчиня місцевого магазину повідомила військовослужбовцям, що незнайомець розпитував у жителів міста Белз як потрапити до кордону. Після розмови з чоловіком прикордонники зрозуміли, що він має з собою лише ID-картку.

Відтак порушника доставили  до прикордонного підрозділу для  того, аби з’ясувати всі обставини та прийняти праве рішення.

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