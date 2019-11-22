На Львівщині продавчиня допомогла прикордонникам затримати нелегала

Завдяки місцевій продавчині прикордонники з відділення «Белз» затримали нелегала з Литви, який хотів незаконно пробратись через кордон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

Продавчиня місцевого магазину повідомила військовослужбовцям, що незнайомець розпитував у жителів міста Белз як потрапити до кордону. Після розмови з чоловіком прикордонники зрозуміли, що він має з собою лише ID-картку.

Відтак порушника доставили до прикордонного підрозділу для того, аби з’ясувати всі обставини та прийняти праве рішення.