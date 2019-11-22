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Операція з виявлення мігрантів принесла державі понад 11 мільйонів гривень

Ольга Денисяка

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Впродовж місяця, з 18 жовтня по 19 листопада, під час проведення операції «Мігрант», 2700 людей порушили правила перебування в Україні, за що сплатили штрафів на понад 11,8 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Деражприкордонслужби України.

 

До адміністративної відповідальності через порушення іноземцями законів України в міграційній сфері притягнуто майже 3 тисячі осіб,яких оштрафували на понад 11,8 млн грн. Зокрема виявили більше 2700 людей, котрі порушили правила перебування в Україні.

«Одночасно, за результатами співбесід у пунктах пропуску прийнято рішення про відмову у в’їзді в Україну 1330 іноземцям – потенційним правопорушникам, 1400 іноземним громадянам, виявлених як в пунктах пропуску, так і на території України, заборонили в’їзд в нашу країну. Ще майже 90 осіб під час проведення цих заходів було примусово повернуто або видворено», – йдеться в повідомленні.

Крім того, припинили діяльність однієї злочинної групи з 2 осіб. А до Нацполіції надіслали 20 повідомлень про виявлення ознак кримінальних правопорушень.

Зазначимо, операція «Мігрант» проводилась для того, щоб запобігти нелегальній міграції і перевірити дотримання іноземцями правил перебування в Україні. Окрім співробітників Державної прикордонної служби, у заходах взяли участь  представники ДМСУ,  Нацполіції та СБУ.

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