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Новим законом Рада спростила вирубку Карпат, – екологи

Ольга Денисяка

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Екологи кажуть, що ухвалений парламентом та підписаний президентом закон про заборону суцільної вирубки лісів в Карпатах насправді спрощує рубку деревини. Про це повідомляє організація «Екологія. Право. Людина».

 

Зазначається, що після першого читання законопроєкт дійсно відповідав задекларованій меті і вносив заборони на проведення суцільних рубок оздоровлення та формування лісів.

Водночас завдяки поправкам № 6, № 11 та № 21, авторами яких є народні депутати Олег Бондаренко («Слуга народу») та Степан Івахів (депутатська група «За майбутнє») законопроект, навпаки, лише спрощує вирубку лісів Карпат.

Зокрема екологи вказують, що закон:

  •  знімає мораторій на проведення рубок головного користування в окремих категоріях лісів (у високогірних лісах, що розташовані вище 1100 метрів над рівнем моря; у берегозахисних ділянках лісу тощо);
  • не вводить заборони на проведення суцільних санітарних рубок, дозволяє проведення поступових рубок головного користування (можна буде зрубати ліс за декілька прийомів, лишивши на його місці підріст висотою 0,5-1,5 метра), які за фактом не сильно відрізняються від суцільних)
  • дозволяє використання будь-яких видів техніки для проведення лісозаготівлі.

Зазначається, що прийнятий законопроєкт підтримало Державне агентство лісових ресурсів.

Нагадаємо, що 17 жовтня в Україні запустили онлайн-карту рубок лісу, за допомогою якої можна виявити нелегальні вирубки. Раніше стало відомо, що Україна стала найбільшим експортером нелегальної деревини до Євросоюзу.

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