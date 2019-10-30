Верховна Рада заборонила суцільні вирубки лісу в Карпатах

Верховна Рада України ухвалила закон про запровадження мораторію на суцільну вирубку лісів на схилах Українських Карпат. За відповідний закон проголосував 301 депутат, передає hromadske.

Зазначається, що законом відновлюється мораторій на суцільну вирубку лісу у Карпатах, який діяв до 2011 року. Депутати зазначають, що після припинення цього мораторію екологічна ситуація у Карпатах погіршилася.

«Цей законопроект спрямований на вдосконалення заходів щодо охорони ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону від суцільного вирубування як з підприємницькими, так і з оздоровчими цілями», – йдеться у пояснювальній записці до закону.

Законом забороняється будь-яке суцільне вирубування дерев, зокрема й в оздоровчих цілях.

«Це дозволить уникнути ситуацій, коли під виглядом проведення санітарних рубок, суцільним методом вирубується значна частина ялице-букових деревостанів», – пояснюють автори закону.

Нагадаємо, що 17 жовтня в Україні запустили онлайн-карту рубок лісу, за допомогою якої можна виявити нелегальні вирубки. Раніше стало відомо, що Україна стала найбільшим експортером нелегальної деревини до Євросоюзу.