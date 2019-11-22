На Яворівщині іноземець на «Бентлі» збив пішохода

Вчора, 21 листопада, близько 18.00 на автодорозі Львів-Краковець неподалік одного з сіл у Яворівському районі автомобіль «Бентлі» збив пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Бентлі», 63-річний іноземець, скоїв наїзд на пішохода, тридцятирічного львів’янина. Постраждалого з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.