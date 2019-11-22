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Гандболістки з «Галичанки» зіграють на турнірі в Польщі у складі збірної України

Соломія Головіна

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Після триденних зборів у Конча-Заспі гравчині львівської «Галичанки» були відібрані головним тренером для участі у міжнародному турнірі у складі збірної України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зокрема йде мова про воротарку Вікторію Салтанюк та польових гравців – Олександру Фурманець, Наталію Шипляк, Діану Дмитришин, Анастасію Мелекесцеву і капітанку Наталію Савчин.

Турнір відбуватиметься в Любліні (Польща) з 22 до 24 листопада.

Матчі національної збірної команди України: Україна – Білорусь (22 листопада ), Польща – Україна (23 листопада), Україна – Литва (24 листопада).

Додамо, що особливо цікавим на турнірі у Любліні очікується матч збірної України зі збірною Польщі. Польки також є суперницями українок у відбірковому груповому турнірі за вихід на Євро-2020. Саме їм наприкінці вересня Україна мінімально поступилася в одному з відбіркових матчів Євро-2020. Тож тепер підопічні Наталії Ляпіної мають чудову нагоду вчергове придивитися до суперниць, з якими їх іще раз зведе доля у відборі до Євро-2020, а саме 31 травня 2020 року.

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