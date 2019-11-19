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У Львові маршрутний автобус збив 59-річного пішохода

Ольга Денисяка

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Вчора, 18 листопада, близько 20:05 год. на вулиці Хуторівка у Львові маршрутний автобус збив 59-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської  області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій маршрутного автобуса, 57-річний львів’янин, наїхав на 59-річного пішохода,  жителя одного з сіл Пустомитівського району.

Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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