Вчора, 18 листопада, близько 20:05 год. на вулиці Хуторівка у Львові маршрутний автобус збив 59-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій маршрутного автобуса, 57-річний львів’янин, наїхав на 59-річного пішохода, жителя одного з сіл Пустомитівського району.

Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.