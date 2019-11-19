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На Яворівщині сталась пожежа у військовій частині: один офіцер загинув, ще в одного опіки

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 19 листопада, близько 5:00 год. ранку в одній з військових частин, що у селищі Старичі, Яворівського району Львівської області, сталася пожежа. Внаслідок якої один офіцер загинув, у ще одного опіки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України.

 

У Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій Львівщини повідомили, що на момент прибуття першого підрозділу будівля була повністю охоплена вогнем.

Внаслідок пожежі отримав термічний опік спини та обох верхніх кінцівок 41-річний чоловік та в стані середньої важкості госпіталізований у Новояворівську лікарню. Також виявили труп ще одного чоловіка.

Вогонь повністю знищив будівлю. Пожежу локалізували 06:26 год., ліквідували о 08:08 год.

Причини та обставини події з’ясовують представники Військової служби правопорядку ЗС України та Національної поліції України.

Фото: ДСНС

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