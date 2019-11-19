Частина Львова сьогодні залишиться без світла: перелік вулиць

Сьогодні, 19 листопада, у місті Львові заплановані відключення електроенергії для проведення ремонтних робіт. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії Львівобленерго.
Так, з 9:30 год. до 15:00 год. без електроенергії у місті Львові будуть вулиці: Краківська,2,4,3,5; пл.Ринок, 34,35.
З 9:00 год. до 17:00 год. без світла у місті Львові будуть мешканці вулиць:
- Бережанська;
- Вітрякова;
- Райдужна;
- Джерельна,63,65,65а,69,73а,73б,81,81а,81б;
- Плетенецького,1,2,3,3а,5; Доступна,6,8;
- Оглоблина,19,21;
- Бальзака,2,5,7,13,15,16,18,20,25,35,35а;
- Липинського,4;
- В.Великого,27-33,35,35а-39;
- Тролейбусна,2;
- Казахська;
- Копальна;
- Личаків.
З 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у місті Винники залишаться вулиці:
- Кільцева,11,12;
- Огієнка;
- Лисика,1, 2-10.
З 9.00 год. до 17.00 год. без світла у смт Брюховичі будуть вулиці:
- Підгірна;
- Крукова Гора;
- Січових Стрільців.
Ольга Денисяка