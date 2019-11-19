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Частина Львова сьогодні залишиться без світла: перелік вулиць

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 19 листопада, у місті Львові заплановані відключення електроенергії для проведення ремонтних робіт. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії Львівобленерго.

 

 

Так, з 9:30 год. до 15:00 год. без електроенергії у місті Львові будуть вулиці: Краківська,2,4,3,5; пл.Ринок, 34,35.

З 9:00 год. до 17:00 год. без світла у місті Львові будуть мешканці вулиць:

  • Бережанська;
  • Вітрякова;
  • Райдужна;
  • Джерельна,63,65,65а,69,73а,73б,81,81а,81б;
  • Плетенецького,1,2,3,3а,5; Доступна,6,8;
  • Оглоблина,19,21;
  • Бальзака,2,5,7,13,15,16,18,20,25,35,35а;
  • Липинського,4;
  • В.Великого,27-33,35,35а-39;
  • Тролейбусна,2;
  • Казахська;
  • Копальна;
  • Личаків.

З 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у місті Винники залишаться вулиці:

  • Кільцева,11,12;
  • Огієнка;
  • Лисика,1, 2-10.

З 9.00 год. до 17.00 год. без світла у смт Брюховичі будуть вулиці:

  • Підгірна;
  • Крукова Гора;
  • Січових Стрільців.

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