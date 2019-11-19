Частина Львова сьогодні залишиться без світла: перелік вулиць

Сьогодні, 19 листопада, у місті Львові заплановані відключення електроенергії для проведення ремонтних робіт. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії Львівобленерго.

Так, з 9:30 год. до 15:00 год. без електроенергії у місті Львові будуть вулиці: Краківська,2,4,3,5; пл.Ринок, 34,35.

З 9:00 год. до 17:00 год. без світла у місті Львові будуть мешканці вулиць:

Бережанська;

Вітрякова;

Райдужна;

Джерельна,63,65,65а,69,73а,73б,81,81а,81б;

Плетенецького,1,2,3,3а,5; Доступна,6,8;

Оглоблина,19,21;

Бальзака,2,5,7,13,15,16,18,20,25,35,35а;

Липинського,4;

В.Великого,27-33,35,35а-39;

Тролейбусна,2;

Казахська;

Копальна;

Личаків.

З 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у місті Винники залишаться вулиці:

Кільцева,11,12;

Огієнка;

Лисика,1, 2-10.

З 9.00 год. до 17.00 год. без світла у смт Брюховичі будуть вулиці: