Затримали іванофранківця, який «замінував» залізничний вокзал у Львові

Вчора, 17 листопада, близько 19:15 год. на номер «102» надійшло повідомлення про замінування Головного залізничного вокзалу у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як повідомляється, вимог «мінувальником» не висувалось На місці події діяли сили та засоби цивільного захисту. О 20:35 год. обстеження приміщень та території Головного залізничного вокзалу завершено. Евакуація не здійснювалася. Вибухового пристрою не виявлено. Затримки руху поїздів не було.

Співробітниками Нацполіції затримано мешканця Івано-Франківської області, який, ймовірно, надав неправдиве повідомлення про замінування.