ОСТАННІ НОВИНИ

Затримали іванофранківця, який «замінував» залізничний вокзал у Львові

Вероніка Рой

|

Вчора, 17 листопада, близько 19:15 год. на номер «102» надійшло повідомлення про замінування Головного залізничного вокзалу у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Як повідомляється, вимог «мінувальником» не висувалось На місці події діяли сили та засоби цивільного захисту.  О 20:35 год. обстеження приміщень та території Головного залізничного вокзалу завершено. Евакуація не здійснювалася. Вибухового пристрою не виявлено. Затримки руху поїздів не було.

Співробітниками Нацполіції затримано мешканця Івано-Франківської області, який, ймовірно, надав неправдиве повідомлення про замінування.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям
Соломія ГОЛОВІНА
Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям

Які у вас виникають асоціації з країною Ірак? Небезпека, терористи ІДІЛ, страх, горе, війна, смерть. Однак Катерину Катр...

Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова
Омелян ШЕВЧУК
Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова

Зараз комфортні сучасні супермаркети «АТБ» цілодобово працюють у 264 населених пунктах 23 областей України. Вже відкрито...

Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...