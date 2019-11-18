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У Шегинях митники затримали 32-кілограмову контрабанду ікри

Ольга Денисяка

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Вчора, 17 листопада, через пункт пропуску «Шегині» українець намагався ввезти з Польщі 32 кілограми лососевої ікри. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської митниці ДФС.

 

Українець прямував з Польщі мікроавтобусом «Мерседес» та обрав смугу «зелений коридор». Тим самим він заявив про відсутність будь-яких товарів, які обмежені до переміщення через митний кордон України. Однак водій помітно нервував, тож у митників виникла підозра щодо наявності прихованих товарів.

«Авто було переведено в місце поглибленого огляду транспортних засобів. Згодом, у салоні та багажному відділенні автомобіля знайшлося більше 60 упаковок по 0,5 кг зернистої лососевої ікри фірми «LEMBERG». Загальна маса багажу – 32 кг», – йдеться в повідомленні.

Так українець порушив встановлений порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю. Його дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України. Товар вилучено.

Нагадаємо, у вересні у пункті пропуску «Шегині» митники вилучили 36 кілограмів контрабанди червоної ікри тієї ж марки.

Фото: ДФС

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