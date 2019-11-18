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У обмінниках Львова дешевшає долар

Андрій Котенський

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Національний банк за вихідні трішки підсилив офіційний курс гривні до долара. Станом на 18 листопада американська валюта подешевшала на 2 копійки і встановлена на рівні 24,22 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро навпаки просів на 6 копійок і встановлений на рівні 26.72 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

 

У канторах Львова за долар зараз дають в середньому 24.05 грн (-5коп.), а купують по 24.26 грн (-9 коп.). Натомість євро в середньому купують по 26.40 (без змін), та продають по 26.85 грн (+5 коп.).

Злотий по 6.15 – 6.25 грн відповідно.

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