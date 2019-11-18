ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові машина поліції охорони врізалась у «Ягуар»

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 18 листопада, на перехресті вулиць Бандери – Дорошенка сталась аварія за участю автомобіля поліції охорони. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Встановлено, що автомобіль поліції охорони «Пежо Джокер» врізався в «Ягуар», який рухався по головній дорозі. Винуватцем ДТП правоохоронці називають саме водія, що керував машиною поліції охорони, адже він порушив Правила дорожнього руху.

«Водій «Рено Джокер» рухався вул. Дорошенка і при виїзді на нерегульоване перехрестя з вул. Бандери не надав переваги в русі автомобілю «Ягуар», який рухався по головній дорозі, відтак скоїв із ним зіткнення», – пояснила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав, втім обидва автомобілі отримали механічні пошкодження.

Фото: Ігор Зінкевич

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям
Соломія ГОЛОВІНА
Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям

Які у вас виникають асоціації з країною Ірак? Небезпека, терористи ІДІЛ, страх, горе, війна, смерть. Однак Катерину Катр...

Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова
Омелян ШЕВЧУК
Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова

Зараз комфортні сучасні супермаркети «АТБ» цілодобово працюють у 264 населених пунктах 23 областей України. Вже відкрито...

Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...