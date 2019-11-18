У Львові машина поліції охорони врізалась у «Ягуар»

Сьогодні, 18 листопада, на перехресті вулиць Бандери – Дорошенка сталась аварія за участю автомобіля поліції охорони. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Встановлено, що автомобіль поліції охорони «Пежо Джокер» врізався в «Ягуар», який рухався по головній дорозі. Винуватцем ДТП правоохоронці називають саме водія, що керував машиною поліції охорони, адже він порушив Правила дорожнього руху.

«Водій «Рено Джокер» рухався вул. Дорошенка і при виїзді на нерегульоване перехрестя з вул. Бандери не надав переваги в русі автомобілю «Ягуар», який рухався по головній дорозі, відтак скоїв із ним зіткнення», – пояснила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав, втім обидва автомобілі отримали механічні пошкодження.

Фото: Ігор Зінкевич