Центр «Джерело» закликає долучитися до благодійної акції «Щедрий вівторок»

Центр «Джерело» запрошує львів’ян долучитись до Всеукраїнського дня добрих справ «Щедрий вівторок», який цього року припадає на 3 грудня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Впродовж цього року з усіх кінців міста до «Джерела» щодня на заняття та реабілітацію приїжджає понад 100 дітей і молоді на 7 спеціальних мікроавтобусах Центру. Для функціонування транспортної програми у 2019 році потрібно 2 млн грн. Трохи більше половини від цієї суми (55%) покриває міське управління соціального захисту, другу частину допомагають забезпечити Благодійний фонд «Відкриті очі» компанії SoftServe, компанія GTL і такі фандрейзингові ініціативи як «Щедрий вівторок».

«Це дуже крутий приклад гарного партнерства міської влади, бізнесу та неурядової організації. Довіра львів’ян і готовність підтримувати — мотивує й надалі робити зміни щодня! Дякуємо», — розповідають у Центрі «Джерело».

Як можна поєднатись до «Щедрого вівторка» «Джерела» цього року? Подарувати одноденну заробітну плату дітям та молоді з інвалідністю; провести корпоративну онлайн збірку на платформі УББ вашою компанією (з організаційними деталями фандрейзери «Джерела» допоможуть).

«Цього року Центр «Джерело планує зібрати пів мільйона гривень для забезпечення тієї ж потреби у 2020 році — довезення дітей та молоді на програми Центру. Для більшості вихованців — це єдина доступна можливість добратися до «Джерела» й щодня мати якісне та наповнене життя», — акцентують у Центрі.

Щоб долучитись до «Щедрого вівторка» з «Джерелом», можна писати на сторінку події у Facebook https://cutt.ly/geAFQ9u або ж телефонувати за номером +38 098 719 72 70, Ганна Осадчук, координаторка фандрейзингових проектів.

До слова, минулого року організатори планували зібрати 30 тис грн, а вдалось залучити понад 300 тис грн благодійних внесків.

Довідка

Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» заснований в 1993 році, з ініціативи батьків дітей з інвалідністю та волонтерів з Канади. За 26 років роботи Центру допомогу отримали близько 7 000 дітей та молоді, віком від кількох тижнів до 45 років. Кожного дня у Центрі займаються понад 250 дітей та молоді, 300 родин в місяць отримують консультаційний супровід та реабілітаційні послуги.