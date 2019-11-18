Поліція розшукує неповнолітню львів’янку

Правоохоронці оголосили в розшук 16-річну Вікторію Іваночко, яка пішла з дому і назад не повернулась. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Сьогодні, 18 листопада, у Личаківський відділ поліції звернулася 42-річна львів’янка і повідомила, що її 16-річна донька Вікторія Іваночко, учениця 11 класу, вийшла з дому, проте назад так і не повернулася. На телефонні дзвінки дівчина не відповідає.

«Неповнолітня була вдягнута у чорну куртку, чорні джинси, чорні кросівки, світлу кофту. Якщо хтось володіє інформацією про її місцезнаходження, просимо повідомити на оперативну лінію «102», – йдеться у повідомленні.

Фото: поліція