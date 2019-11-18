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МОЗ прогнозує, що цьогоріч грипом і ГРВ перехворіє до 7 мільйонів українців

Соломія Головіна

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Протягом сезону на грип та ГРВІ 2019/2020 перехворіє від 4,8 млн до 6,7 млн людей відповідно до останніх даних. Про це на Facebook повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

 

«Важливо пам’ятати, що грип – це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Грип має симптоми, подібні до ознак ГРВІ, але набагато небезпечніший», – наголошують у повідомленні.

Симптоми грипу: раптовий початок хвороб; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; біль у горлі; підвищення температури тіла до 38 °С і більше; кашель; в окремих випадках — блювота і пронос.

Як можна заразитися вірусом грипу:

  • передається повітряно-краплинним (вірусні частки переносяться повітрям від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю, чхання);
  • внаслідок тісного контакту (перебування на відстані близько 2 м).

За перших симптомів слід обов`язково звернутися до сімейного лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.

Також у Центрі громадського здоров’я нагадують, що найкраща профілактика грипу – це щорічна вакцинація, яка зменшує ризик захворіти на грип; зменшує ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною. Найкращий час для щеплення – напередодні грипозного сезону. Якщо такої можливості не було, то вакцинуватися можна і впродовж усього сезону. Всупереч поширеному міфу, це не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу.

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