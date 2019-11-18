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Львівські каратисти вибороли 22 медалі на чемпіонаті України

Ольга Денисяка

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Цими вихідними, 15-17 листопада, у Києві відбувся чемпіонат України з карате, де львівські спортсмени вибороли 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзових медалі.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

 

Серед дорослих перше місце вибороли Крива Катерина у ваговій категорії до 50 кілограмів, Шостак Діана до 61 кілограма,

Філіпович Олег до 60 кілограм, Копитко Денис до 67 кілограмів. Також вдалось вибороти золото у командному куміте жінок та командному куміте чоловіків.

Друге місце посіли Ковальова Віолета у ваговій категорії до 55 кілограмів, Хахула Олександр до 67 кілограмів та Малець Максим у ваговій категорії 75 кілограм.

Бронзу вибороли Кміть Соломія у ваговій категорії до 50 кілограм Мястковська Анастасія до 55 кілограм.

Зазначимо, що тренерами переможців та призерів є Антон Нікулін, Ігор Богдан, Мар’ян Парадівський, Тетяна Ушакова та Марія Богач.

 

Фото: Управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

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