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Львівщину накриє густий туман: правила безпеки

Наталя Дуляба

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У вівторок, 19 листопада, у Львові та області синоптики опадів не прогнозують, проте попереджають про сильний туман. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Температура повітря становитиме 1-6 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься максимум до +15°С. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Хмарно з проясненням, без опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м/с.

«19 листопада погоду на території Львівської області визначатиме теплий сектор циклону над Скандінавією. Атмосферний тиск вночі падатиме, вдень – зростатиме. Відносна вологість повітря дещо зменшиться», – додають синоптики.

Водночас ДСНС Львівщини закликає мешканців області дотримуватись правил безпеки. Пішоходів просять бути максимально уважними при переході дороги, при можливості мати на собі світловідбивні елементи.

Натомість водіям нагадують про дотримання швидкісного режиму, вмикати протитуманні фари (підфарники або ближнє світло фар), плавно гальмувати, а при зупинці на узбіччі вмикати аварійну сигналізацію.

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