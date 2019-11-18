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Через викинуту хімічну речовину на Левандівці загорівся сміттєвоз

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 18 листопада, на вул. Низинній, 52, що на Левандівці, під час відвантаження відходів загорівся сміттєвоз. Про це йдеться на сторінці ЛКП «Львівспецкомунтранс» у Facebook, передає Львівський портал.

 

«Екіпаж підприємства став свідком того, як у момент забору ТПВ задимівся бункер спецавтомобіля. Водій прийняв оперативне рішення вивантажити сміття у спеціально відведену для цього локацію», – йдеться у повідомленні.

Після огляду відходів встановлено, що джерелом загорання стали колби з хімічними речовинами, які невідомі викинули у загальний сміттєвий бак. При контакті з вологою вони спровоковували займання.

«Уважно слідкуйте за тим, що кидаєте у контейнери для відходів» Деякі типи фракцій є небезпечними в потребують особливих умов для утилізації! Ще раз наголошуємо на тому, що нехтування елементарними правилами сортування й утилізації можуть призвести до неприємних наслідків як для самої людини, так і для навколишнього середовища», – додають в ЛКП «Львівспецкомунтранс».

Фото: Львівспецкомунтранс

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