Через викинуту хімічну речовину на Левандівці загорівся сміттєвоз

Сьогодні, 18 листопада, на вул. Низинній, 52, що на Левандівці, під час відвантаження відходів загорівся сміттєвоз. Про це йдеться на сторінці ЛКП «Львівспецкомунтранс» у Facebook, передає Львівський портал.

«Екіпаж підприємства став свідком того, як у момент забору ТПВ задимівся бункер спецавтомобіля. Водій прийняв оперативне рішення вивантажити сміття у спеціально відведену для цього локацію», – йдеться у повідомленні.

Після огляду відходів встановлено, що джерелом загорання стали колби з хімічними речовинами, які невідомі викинули у загальний сміттєвий бак. При контакті з вологою вони спровоковували займання.

«Уважно слідкуйте за тим, що кидаєте у контейнери для відходів» Деякі типи фракцій є небезпечними в потребують особливих умов для утилізації! Ще раз наголошуємо на тому, що нехтування елементарними правилами сортування й утилізації можуть призвести до неприємних наслідків як для самої людини, так і для навколишнього середовища», – додають в ЛКП «Львівспецкомунтранс».

Фото: Львівспецкомунтранс