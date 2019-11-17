Збірна України з футболу вирвала нічию у Сербії

Збірна України зуміла уникнути поразки у непринциповому поєдинку з Сербією за вихід на Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка двічі відігрувалися по ходу зустрічі і на характері вирвали нічию на виїзді, передає кореспондент Львівського порталу.

Спершу серби повели у рахунку на 9-й хвилині поєдинку, коли суддя дозволив пробити по воротам українців пенальті через потрапляння м’яча у руку. На 32 хвилині Роман Яремчук відновив нічию у поєдинку.

Щоб вийти на Євро-2020 Сербам була потрібна перемога і вони знову повели у рахунку на 56 хвилині, коли наші захисники «проспали» Александра Міртовича – 2:1

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Фінальна крапка у поєдинку була за нашими футболістами. Наш нападник Артем Бєсєдін на останній хвилині доданого часу поцілив м’ячем у нижній кут воріт господарів – 2:2

До слова, у цьому році українці провели 10 матчів, і у жодному з них не програли – 7 перемог і три нічиї.

Україна вже гарантувала собі вихід на чемпіонат Європи-2020 з першого місця, тоді як у сербів залишилися примарні шанси через додаткові матчі плей-оф.