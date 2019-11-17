ОСТАННІ НОВИНИ

Збірна України з футболу вирвала нічию у Сербії

Андрій Котенський

|

Збірна України зуміла уникнути поразки у непринциповому поєдинку з Сербією за вихід на Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка двічі відігрувалися по ходу зустрічі і на характері вирвали нічию на виїзді, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Спершу серби повели у рахунку на 9-й хвилині поєдинку, коли суддя дозволив пробити по воротам українців пенальті через потрапляння м’яча у руку. На 32 хвилині Роман Яремчук відновив нічию у поєдинку.

Щоб вийти на Євро-2020 Сербам була потрібна перемога і вони знову повели у рахунку на 56 хвилині, коли наші захисники «проспали» Александра Міртовича – 2:1

Фінальна крапка у поєдинку була за нашими футболістами. Наш нападник Артем Бєсєдін на останній хвилині доданого часу поцілив м’ячем у нижній кут воріт господарів – 2:2

До слова, у цьому році українці провели 10 матчів, і у жодному з них не програли – 7 перемог і три нічиї.

Україна вже гарантувала собі вихід на чемпіонат Європи-2020 з першого місця, тоді як у сербів залишилися примарні шанси через додаткові матчі плей-оф.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям
Соломія ГОЛОВІНА
Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям

Які у вас виникають асоціації з країною Ірак? Небезпека, терористи ІДІЛ, страх, горе, війна, смерть. Однак Катерину Катр...

Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова
Омелян ШЕВЧУК
Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова

Зараз комфортні сучасні супермаркети «АТБ» цілодобово працюють у 264 населених пунктах 23 областей України. Вже відкрито...

Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...