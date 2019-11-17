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У Львові затримали п’яного неповнолітнього водія

Андрій Котенський

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У Львові за ніч затримали 15 нетверезих водіїв, серед яких неповнолітній Аналіз крові ще трьох водіїв триває. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

За даними відомства, 15 водіїв сіли нетверезими за кермо, а ще троє здали аналізи, відтак число п’яних виявлених за ніч може зрости.

«Окремо варто виділити 17-річного юнака, який вирішив скористатися відсутністю батьків, взяв ключі від авто і з другом напітпитку кататися районом. На вулиці Княгині Ольги патрульні зупинили автомобіль Suzuki, який рухався вночі без увімкнених фар. За кермом виявився юнак, від якого було чутно алкоголем – йдеться у повідомленні.

Спершу молодий чоловік заперечував, що вживав алкоголь і казав, що просто забув увімкнути фари.

Згодом з’ясувалося, що він взяв авто без дозволу батьків, а перевірка на пристрої драгер засвідчила результат 1,43 проміле.

За їзду на авто без увімкнених фар, відстутність водійського посвідчення та алкогольне сп’яніння на молодика складено відразу три протоколи.

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