Щодоби в Україні гине дев’ять людей у ДТП

2716 людей загинули в ДТП на дорогах України за 10 місяців цього року. У середньому це 9 людей щодоби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

З нагоди Всесвітнього дня пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод, правоохоронці нагадують, що головними причинами ДТП є еревищення швидкості, вживання алкоголю чи наркотиків, небезпечні маневрування, намагання встигнути проїхати на забороняючий сигнал світлофора.

За минулу добу на автодорогах Львова та області сталось 49 дорожньо-транспортних пригод, з них дві – з потерпілими. 18 автопригод стались на дорогах області, ще 31 – у Львові. Внаслідок ДТП одна особа загинула, ще одна – отримала тілесні ушкодження.