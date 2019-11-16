В Україні «роздерибанили» національний парк «Гомільшанські ліси»

На Харківщині представники Держгеокадастру роздали людям землі Національного природного парку «Гомільшанські ліси». Через «дерибан» особливо цінних земель державної власності розпочато розслідування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

За даними відомства, прокуратурою Харківської області розпочато кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ГУ Держгеокадастру у Харківській області, через дії яких з державної власності вибули землі Національного природного парку «Гомільшанські ліси».

«Службові особи ГУ Держгеокадастру у Харківській області протягом 2015-2017 років під виглядом земель сільськогосподарського призначення незаконно безоплатно передали у власність громадян 406 земельних ділянок загальною площею близько 200 га та оціночною вартістю понад 200 млн грн. Зазначені земельні ділянки знаходяться у межах Національного природного парку «Гомільшанські ліси» та відносяться до категорії земель природно-заповідного фонду, зміна їх цільового призначення можлива лише у виключних випадках для суспільних потреб за погодженням з Кабінетом Міністрів України», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюється коло всіх причетних осіб.

Водночас прокуратура досі вирішує питання про пред’явлення позовних заяв для скасування незаконних наказів Держгеокадастру, якими передано у власність громадян земельні ділянки Національного природного парку.