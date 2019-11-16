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В Україні «роздерибанили» національний парк «Гомільшанські ліси»

Андрій Котенський

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На Харківщині представники Держгеокадастру роздали людям землі Національного природного парку «Гомільшанські ліси». Через «дерибан» особливо цінних земель державної власності розпочато розслідування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

 

За даними відомства, прокуратурою Харківської області розпочато кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ГУ Держгеокадастру у Харківській області, через дії яких з державної власності вибули землі Національного природного парку «Гомільшанські ліси».

«Службові особи ГУ Держгеокадастру у Харківській області протягом 2015-2017 років під виглядом земель сільськогосподарського призначення незаконно безоплатно передали у власність громадян 406 земельних ділянок загальною площею близько 200 га та оціночною вартістю понад 200 млн грн. Зазначені земельні ділянки знаходяться у межах Національного природного парку «Гомільшанські ліси» та відносяться до категорії земель природно-заповідного фонду, зміна їх цільового призначення можлива лише у виключних випадках для суспільних потреб за погодженням з Кабінетом Міністрів України», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюється коло всіх причетних осіб.

Водночас прокуратура досі вирішує питання про пред’явлення позовних заяв для скасування незаконних наказів Держгеокадастру, якими передано у власність громадян земельні ділянки Національного природного парку.

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