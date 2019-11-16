У Львові триває міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької

У Львівській опері завершився перший тур Міжнародного конкурсу оперних співаків імені Соломії Крушельницької. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Як стало відомо, 12 листопада у Львівській національній опері розпочався П’ятий міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької. До Львова на змагання серед оперних виконавців приїхали 41 учасник із 5-ох країн – України, Польщі, Білорусі, Вірменії та Угорщини.

13-15 листопада тривали конкурсні прослуховування І туру. Співаки виконували по три арії з опер світових та українських композиторів у супроводі фортепіано.

Обов’язковим до виконання у І турі був твір українського композитора. Членкиня журі зі Польщі – завідувачка оперної академії Національної опери Варшави, голова Міжнародного вокального конкурсу ім. Станіслава Монюшка Беата Клатка розповіла про своє захоплення українською музикою: «Дуже особливе в цьому конкурсі – український репертуар, українські арії, багато з яких, я раніше ніколи не чула. Я дуже захоплююсь цією музикою, яка є надзвичайно цікавою. Вона дуже особлива для мене через те, що ми маємо багато спільного в культурі та історії. Я дійсно насолоджуюсь цим конкурсом!».

Бас із Вірменії Саргіс Бажбеук-Мелікян поділився враженням від першого візиту до України: «Я для себе відкрив Львів, і більше того – я відкрив для себе Україну через це місто, так як я вперше тут. Найпрекрасніше, що я дізнався про таку співачку як Соломія Крушельницька. І чим більше інформації я дізнаюся про неї – тим більше захоплююсь нею».

Оголошення результатів І туру Конкурсу відбулося в Дзеркальній залі Львівської національної опери. Спеціальною премією «Кращий концертмейстер конкурсу» було нагороджено двох піаністок – Діяну Моршнєву (Білорусь) і Наталію Королько (Україна).

Отже, за результатами голосування членів журі в наступному ІІ турі братимуть участь 20 співаків та співачок: Литовченко Дар’я (Україна), Носова Ганна (Україна), Чабаранок Роман (Україна), Лашко Віталій (Україна), Киреєв Олександр (Україна), Твердова Анна (Україна), Тишков Володимир (Україна), Коваль Руслана (Україна), Мазур Мар’яна (Україна), Храпіцька Настасія (Білорусь), Бережанський Тарас (Україна), Дробіт Степан (Україна), Винник Святослав (Україна), Мельник Вікторія (Україна), Бажбеук-Мелікян Саргіс (Вірменія), Яжамбек Луцина (Польща), Зозуля Олександр (Україна), Євдокименко Ігор (Україна), Корибальська-Козарек Моніка (Польща), Алексеєва Юлія (Україна).

Зазначимо, що ІІ і ІІІ тур конкурсу триватимуть впродовж 17-21 листопада, а завершиться Конкурс 22 листопада грандіозним Гала-концертом. ІІ тур співаки виконуватимуть у супроводі оркестру Львівської національної опери, а у ІІІ турі виконуватимуть провідні партії у репертуарі театру.

Нагадаємо, що слухачі можуть безкоштовно відвідати конкурсі прослуховування, отримавши вхідні запрошення у касі театру.

Програма конкурсу тут.