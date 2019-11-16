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На Львівщині згоріло два автомобілі

Андрій Котенський

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На Львівщині вогнеборці двічі ліквідовували пожежі в автомобілях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

 

Так за даними відомства, 16 листопада о 01:55 надійшло повідомлення про пожежу в с. Смільно Бродівського району. Пожежа виникла в автомобілі «BMW X5». О 02:11 займання повністю ліквідували та цього було достатньо, щоб фактично повністю знищити авто.

О 05:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в місті Новояворівськ Яворівського району. Пожежа виникла в автомобілі «ZAZ Vida». Об 05:41 пожежу повністю ліквідували.

Внаслідок займання вогнем пошкоджено моторний відсік.

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