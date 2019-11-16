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Філармонія запрошує на різдвяний проект від Lviv Jazz Orchestra «Christmas по-Львівськи»

Андрій Котенський

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На Різдво, 25 грудня, у Львівській філармонії відбудеться щорічний та довгоочікуваний різдвяний проект від Lviv Jazz Orchestra «Christmas по-Львівськи», про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

«Christmas по-Львівськи» – це абсолютно свіже бачення Різдва.

«Нові часи – нові колядки! Різдво у стилі Голівуд – це українські коляди, втілені у сучасних ритмах і музичних стилях. Трохи експериментів, дрібка затишку, пригорща таємничості – такий рецепт ідеального Львівського Різдва-2020. Атмосферу створять найкращі львівські артисти у супроводі Lviv Jazz Orcestra», – зазначають організатори.

Також вони наголошують, що варто придбати квитки на головний різдвяний концерт «Christmas по-Львівськи» у ці вихідні, адже з понеділка буде зростання цін.

Квитки, яких залишилось менше половини, можна продати тут: Gastroli.ua, або на Kontramarka

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