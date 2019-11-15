Замість студентської їдальні – кафе-бар. Із приміщення в центрі Львова виженуть недобросовісного орендаря

Прокурори відсудили в недобросовісного орендаря приміщення на вул. Коперника, 3, яке належить ЛНУ ім. Івана Франка. Тут замість студентської їдальні тривалий час незаконно працювало кафе. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прокурорка Львівщини Ірина Діденко, передає кореспондент Львівського порталу.

Предметом судового спору стало приміщення площею 350 кв м на вул. Коперника, 3, яке належить ЛНУ ім. Івана Франка. Його вартість становить майже 18 мільйонів гривень.

Як з’ясували прокурори, ще у 2001 році приміщення на першому поверсі надали в оренду підприємству «Старий Замок» для облаштування там студентської їдальні.

«Однак у 2008 році додатковою угодою до договору оренди було змінено цільове призначення приміщення. Так, студентська їдальня перетворилась на кафе-бар, у якому, зокрема, продавався алкоголь!», – наголосила прокурорка.

За її словами, під час розслідування також вдалося встановити, що обидві сторони уклали згадану додаткову угоду, не провівши попередньої оцінки майна. А саме вона дозволяє вирахувати реальний розмір орендної плати.

«Це вже є грубим порушенням вимог ст.11 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», – додала Ірина Діденко.

Відтак через ці факти Львівська прокуратура звернулась у Господарський суд, який визнав недійсною угоду про внесення змін до договору оренди приміщення на вул. Коперника, 3.

Недобросовісний орендар має з’їхати звідти, а приміщення Франковий університет повинен використовувати в освітніх цілях.

Фото: Facebook Ірини Діденко