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В середу у Львові та області лунатимуть сирени. Мешканців просять зберігати спокій

Вероніка Рой

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У середу, 20 листопада, з метою перевірки готовності територіальної системи централізованого оповіщення в період з 14:50 год. до 15:00 год. департаментом з питань цивільного захисту ЛОДА проводитиметься навчальне оповіщення населення м. Львова та області сигналами цивільного захисту. Будуть увімкнені електросирени. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Уривчасте звучання електричних сирен означає «УВАГА ВСІМ!». Почувши зазначений сигнал, негайно увімкніть радіоточки проводового радіомовлення, налаштуйте радіоприймачі в ФМ діапазоні на частоту 103,3 МГц, а телеприймачі перемкніть на канали:

  • ефірного телебачення «Перший Західний» (57 канал);
  • ефірного телебачення «UA: Львів», та прослухайте подальше повідомлення департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

У зв’язку з тим, що мета увімкнення технічних засобів оповіщення навчальна, практичні заходи відпрацьовувати не потрібно. Просимо зберігати спокій.

Також, для визначення рівня озвучення електросиренами території міст обласного значення та районних центрів проводитиметься електронне опитування мешканців області: просимо перейти за посиланням на опитування та відповісти на декілька нескладних запитань. За результатами опитування, буде опрацьована карта покриття звуковими сигналами цивільного захисту.

Звертаємо увагу, що доступ за посиланням для опитування буде актуальним у період з 15:00 год. 20 листопада до 24:00 год. 30 листопада поточного року.

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