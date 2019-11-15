В Академії сухопутних військ фахівці НАТО провели семінар для майбутніх офіцерів

У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся семінар в рамках програми «Розбудова цілісності та виховання доброчесності» з залученням експертів НАТО. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії сухопутних військ

Захід відбувся під керівництвом представників офісу зв’язку НАТО в Україні, Консультативної місії Європейського союзу в Україні та провідних фахівців оборонних відомств країн-членів та партнерів НАТО, на чолі із менеджером програми паном Крістофером Штаудтом. Також в групі експертів НАТО – командувач Західного регіонального командування Данії бригадний генерал Флеммінг Кент Вестербі.

В ході семінару офіцери і курсанти академії, а також представники Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Національної поліції України та Служби безпеки України обговорили з експертами НАТО питання організації ефективного, доброчесного і прозорого менеджменту, зміцненні механізмів протидії і запобігання корупції, удосконалення системи управління фінансовими та іншими матеріальними ресурсами.

Фото: Академія сухопутних військ