У Винниках відкрили археологічну виставку

У Винниківському історико-краєзнавчому музеї відкрили 3 нові зали з артефактами Західного Побужжя і Верхнього Подністер’я. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівскьої ОДА.

У музеї представлені унікальні артефакти, які археологам вдалося віднайти, досліджуючи пам’ятки Західного Побужжя і Верхнього Подністер’я впродовж кількох десятків років.

«За 25 років роботи музею вдалося зібрати не лише достойну колекцію, а й сформувати навколо музею вірних друзів та партнерів з різних країн та установ. Музей має прекрасну команду фахівців завдяки яким вдалося створити нові експозиції. Цьогоріч нам вдалося виграти грант, який дозволив втілити цей проект у життя», – розповів директор музею Ігор Тимець.

Окрасою експозиції, безсумнівно, є т. зв. «Меч вікінга», а також матеріали із дослідження могильника римського часу у Карові, які нещодавно поповнили фондову збірку музею: вироби зі скла, прикраси, зброя, унікальний бронзовий казан, імпортна римська кераміка тощо.

На реалізацію проекту з обласного бюджету виділили 200 тис грн, Кабмін за програмою «Малі міста – великі враження» скерував 400 тис грн, окрім того місцевий бюджет надав 400 тис грн.

Фото: ЛОДА