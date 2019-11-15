У обмінниках Львова продовжує дешевшати долар та євро

Національний банк підсилив офіційний курс гривні до долара. Станом на 15 листопада американська валюта подешевшала на 7 копійок і встановлена на рівні 24,24 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро зміцнився на 10 копійок і встановлений на рівні 26.66 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Також зафіксовано зміцнення гривні у канторах Львова. Так за долар зараз дають в середньому 24.10 грн (-10 коп.), а купують по 24.35 грн (-5 коп.).

Натомість євро в середньому купують по 26.40 (-10 коп.) та продають по 26.80 грн (-15 коп.).

Злотий по 6.15 – 6.25 грн відповідно.