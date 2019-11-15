У Німеччині за відмову вакцинувати дітей від кору штрафуватимуть на 2500 євро

Парламент Німеччини ухвалив 14 листопада закон, що зобов’язує робити щеплення дітям від кору і запроваджує штрафи, якщо такого щеплення немає. Закон про обов’язкову вакцинацію дітей від кору почне діяти в березні 2020 року. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

З цього ж часу повинні бути щеплені всі співробітники дитячих садків і шкіл, медичних установ і ті, хто працює в громадських установах, в тому числі співробітники і волонтери в центрах роботи з мігрантами та біженцями.

Батькам, які відмовляться вакцинувати своїх дітей, загрожує штраф до 2500 євро, а їхнім дітям може бути заборонено відвідувати школи і дитячі садки.

За даними Інституту Роберта Коха, рівень вакцинування школярів від кору за минулий рік знизився до 93%.

За даними ВООЗ, близько 365 тисяч випадків кору зафіксовано у всьому світі цього року, що майже втричі більше, ніж у першій половині 2018-го. За даними ЮНІСЕФ, Україна очолила список країн із найбільшим зафіксованим поширенням кору у 2018 році. Також до десятки увійшли Конго, Мадагаскар, Ліберія, Сомалі, Сербія, Грузія, Ємен і Румунія.

Зазначимо, що стаття 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачає, що дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється.

Раніше Верховний суд підтвердив, що садочки і школи мають право не допускати невакцинованих дітей до освітніх закладів.

Довідка:

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.