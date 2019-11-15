У Львові сміттєвоз обстріляли з пневматичної зброї

Нещодавно автомобіль ЛКП «Львівспецкомунтранс» обстріляли з пневматичної зброї. Працівники не постраждали, але завдано матеріальної шкоди підприємству. Інцидент розслідує поліція. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Сміттєвоз нашого підприємства обстріляли з пневматичної зброї, про що свідчать три отвори у правій фарі та характерний слід на бампері. Під обстріл 30 жовтня екіпаж потрапив у районі вулиць Кульпарківська – Садова – Петлюри», – повідомив прессекретар ЛКП «Львівспецкомунтранс» Петро Лук’янчук.

Також він додав, що із проханням здійснити превентивні заходи, розслідувати випадок пошкодження комунального майна й встановлення винуватців підприємство звернулось до Головного управління Національної поліції у Львівській області. Сьогодні отримали рішення про те, що звернення скеровано для розслідування у Залізничний і Франківський відділи.

Фото: ЛМР