У Львові презентують альманах «Блаженний Климентій Шептицький»

Львівський інститут релігієзнавства, який є філією Львівського музею історії релігії, презентує альманах «Блаженний Климентій Шептицький. 150 років від дня народження». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У збірнику вміщено статті, які висвітлюють світський, чернечий і тюремний періоди життя Климентія Шептицького. До створення видання долучилися отці Юстин Бойко і Севастьян Дмитрух, науковці Іван Матковський, Олег Проців, Руслана Бубряк, Олександра Киричук, Галина Стернюк.

«Завдання укладачів – донести і показати молодому поколінню, яке виросло в незалежній Україні, але побачило весь моральний упадок нуворишів-скоробагатьків та фальшиву релігійність посттоталітарних політичних діячів, чистий і святий зразок благородної людини, яка б своїм подвижництвом, своєю працею, своїм праведним життям і навіть своєю мученицькою смертю стала світочем та основою, на якій можна відбудувати релігійне і духовно-національне життя», – наголосив у своїй статті до альманаху «Великий святий Української греко-католицької церкви архімандрит Климентій Шептицький» отець Севастьян Дмитрух.

Презентація альманаху відбудеться 19 листопада о 16:00 год. у великій виставковій залі Львівського музею історії релігії, де працює виставка «Граф у монашому каптурі. Блаженний отець Климентій Шептицький».

Серед гостей – архієпископ і митрополит Львівський, владика Ігор Возьняк, ігумен Свято-Успенської Унівської лаври отець Ілля Мамчак.