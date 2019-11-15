На Володимира Великого сталася потрійна ДТП

Вчора у Львові на вулиці Володимира Великого зіткнулись три автомобілі: Mitsubishi Lancer, Opel Vectra та Peugeot Partner. Внаслідок ДТП троє людей отримали травми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Як розповіли патрульним учасники ДТП, на червоне світло світлофора зупинилися автомобілі Mitsubishi Lancer та Opel Vectra. Третій автомобіль Peugeot Partner, їхав позаду і, зі слів водіїв, в’їхав в Opel, а той в свою чергу у Mitsubishi.

«У 46-річного водія Peugeot патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння, але остаточно даний факт спростує чи підтвердить експертиза. «Швидка» його госпіталізувала. Також до лікарні потрапили у зв’язку із скаргами на здоров’я та погане самопочуття в результаті ДТП 35-річна водійка Mitsubishi Lancer та 31-річна пасажирка Opel Vectra», – зазначають патрульні.

На місці працював слідчий, який встановить остаточні обставини ДТП. Автомобіль ймовірного винуватця аварії евакуювали на арештмайданчик.

Фото: патрульні